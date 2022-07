Zaniolo, niente amichevole: autografi e selfie con i tifosi | VIDEO (Di domenica 10 luglio 2022) Nicolò Zaniolo, calciatore della Roma, non ha preso parte all'amichevole contro il Trastevere per una lombalgia. Mercato ci cova? Dopo la partita, intanto, il classe 1999 ha dedicato un po' di tempo ai tifosi per scattare selfie e firmare autografi Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 luglio 2022) Nicolò, calciatore della Roma, non ha preso parte all'contro il Trastevere per una lombalgia. Mercato ci cova? Dopo la partita, intanto, il classe 1999 ha dedicato un po' di tempo aiper scattaree firmare

Pubblicità

LDeSantis2 : @8ML1973 la Roma ha detto che zaniolo era fori per pubalgia, mentre er puparo ha fatto girà la notizia che zaniolo… - DanieleMennella : @scaribel @_alessandra27_ Per niente, visto che #Zaniolo lo vedrete alle condizioni della #ASRoma o niente. Perciò… - Dan_1543 : @Ubyjordy62 @DavMoreRoma @juventinho97 @NicoSchira Niente dai allora siete fatti proprio così, che poi tutti così a… - sportli26181512 : Roma, Zaniolo out per lombalgia: niente amichevole col Trastevere: L'attaccante giallorosso non ha preso parte all'… - Stefano98301112 : @Tommyx0x0x @LAROMA24 Zaha gioca a sx ..ma può giocare anche a dx..e non credo proprio che se viene zaha esclude un… -