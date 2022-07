Wta Losanna 2022, programma e orari lunedì 11 luglio con Bronzetti (Di domenica 10 luglio 2022) Il programma e gli orari del torneo Wta di Losanna nella giornata di lunedì 11 luglio 2022. Si parte alle ore 11 sul court 1 e sul court 2. In campo anche l’italiana Lucia Bronzetti, che affronterà la russa Anastasia Potapova. Alle ore 12 Davis e Sorribes Tormo apriranno invece i match sul centre court. Di seguito il programma completo. CENTRE COURT A partire dalle ore 12: Davis vs (4) Sorribes Tormo A seguire: In-Albon vs Niemeier A seguire: Kalinskaya vs (7) Zidansek A seguire: Dodin vs Bandecchi COURT 1 A partire dalle ore 11: (1) Volynets vs Lys QUALI A seguire: (4) Bucsa vs (12) Ignatik QUALI A seguire: (5) Jeanjean vs Naito QUALI A seguire: Bronzetti vs Potapova A seguire: Zhu vs Burel COURT 2 A partire dalle ore 11: (2) ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) Ile glidel torneo Wta dinella giornata di11. Si parte alle ore 11 sul court 1 e sul court 2. In campo anche l’italiana Lucia, che affronterà la russa Anastasia Potapova. Alle ore 12 Davis e Sorribes Tormo apriranno invece i match sul centre court. Di seguito ilcompleto. CENTRE COURT A partire dalle ore 12: Davis vs (4) Sorribes Tormo A seguire: In-Albon vs Niemeier A seguire: Kalinskaya vs (7) Zidansek A seguire: Dodin vs Bandecchi COURT 1 A partire dalle ore 11: (1) Volynets vs Lys QUALI A seguire: (4) Bucsa vs (12) Ignatik QUALI A seguire: (5) Jeanjean vs Naito QUALI A seguire:vs Potapova A seguire: Zhu vs Burel COURT 2 A partire dalle ore 11: (2) ...

