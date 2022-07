VIDEO Charles Leclerc sorpassa Verstappen | manovra all’interno | primo nel GP d’Austria

(Di domenica 10 luglio 2022)si è inventato uno spettacolare sorpasso su Maxnel corso del 12mo giro del GP2022, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Spielberg. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di unastellare ai danni dell’alfiere della Red Bull, superandoloe prendendosi di forza la prima posizione. Il monegasco era scattato dalla seconda piazzola ed è inizialmente rimasto in scia al poleman, ha tenuto contenuto il distacco e poi con l’ausilio di DRS e scia è riuscito a sopravanzare il Campione del Mondo.è balzato al comando della gara dopo una cinquantina di chilometri, mentre Maxè scivolato al secondo posto ed è poi subito rientrato ai box a ...

Pubblicità

SkySportF1 : ??CHE BAGARRE IN FERRARI ?? @charles_leclerc e @carlossainz55 on fire #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - teatrolafenice : È giunta l'ora di ascoltarci un po' di Musica.. è un momento dal Prélude à l'après-midi d'un faune (Preludio al pom… - buffonlove12 : RT @yleniaindenial1: la bellezza del sorpasso di Charles Leclerc ai danni di Max Verstappen #AustrianGP - pasqualowsky : RT @yleniaindenial1: la bellezza del sorpasso di Charles Leclerc ai danni di Max Verstappen #AustrianGP - _BIBBO_02 : RT @yleniaindenial1: la bellezza del sorpasso di Charles Leclerc ai danni di Max Verstappen #AustrianGP -

...PÉREZ! Nessun problema al via per Max Verstappen che mantiene la prima posizione davanti a... Verstappen ha vinto la Sprint Race! FORMULA 1, STREAMINGE DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LA GARA ...Cresciuta a Silverstone, con la vittoria di Carlos Sainz un poco punitiva ai danni di... Ferrari, rissa Leclerc - Sainz: ilche fa sbottare Lapo Elkann - GuardaTra i nomi accostati al Milan c’è De Ketelaere. I tifosi sui social ricordano un gol del belga contro Donnarumma Tra i nomi accostati al Milan c’è De Ketelaere. I tifosi sui social ricordano un gol de ...Carissimi amici di F1GrandPrix, buon pomeriggio e benvenuti al commento del Gran Premio d'Austria! A partire dalle 14:30 ci avvicineremo all'inizio dela gara, previsto per le 15:00.Ieri Max Verstappen ...