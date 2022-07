Tregua tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe dopo il GF VIP? Le strane parole della conduttrice (Di domenica 10 luglio 2022) Quando erano sedute entrambe nello studio del GF VIP 6 nelle vesti di opinioniste, Sonia Bruganelli e Adriana Volpe hanno litigato più volte, senza mai fare mistero del fatto che non si sopportassero. Ora però le cose potrebbero essere cambiate. Interrogata in merito alla sua mancata riconferma al GF VIP, infatti, Adriana Volpe non solo non ha avuto parole taglienti nei confronti dell’ex collega (che al contrario suo è stata confermata), ma ha spiegato: “L’ho sentita e voglio fare delle precisazioni. È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice”. Insomma, i vecchi rancori sembrano essere stati messi da parte, le due donne hanno davvero raggiunto una Tregua? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) Quando erano sedute entrambe nello studio del GF6 nelle vesti di opinioniste,hanno litigato più volte, senza mai fare mistero del fatto che non si sopportassero. Ora però le cose potrebbero essere cambiate. Interrogata in merito alla sua mancata riconferma al GF, infatti,non solo non ha avutotaglienti nei confronti dell’ex collega (che al contrario suo è stata confermata), ma ha spiegato: “L’ho sentita e voglio fare delle precisazioni. È una collega che stimo molto, soprattutto come imprenditrice”. Insomma, i vecchi rancori sembrano essere stati messi da parte, le due donne hanno davvero raggiunto una? Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

