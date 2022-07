Scintille tra Hamilton e Verstappen: “Allucinante la reazione del pubblico, potevo finire in ospedale” (Di domenica 10 luglio 2022) La rivalità tra Max Verstappen e Lewis Hamilton è più viva che mai, nonostante in questa stagione, complice le differenze di performance tra le loro vetture, non abbiamo ancora lottato in pista. Venerdì, nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria valide per la Sprint Race, l’inglese ha perso il controllo della sua Mercedes in curva 8 andando a sbattere contro le barriere. L’incidente ha provocato la bandiera rossa e il conseguente stop per qualche minuto della sessione con Hamilton che non ha riportato conseguenze fisiche. Nel momento in cui il sette volte campione del mondo ha urtato contro le barriere dalle tribune si è alzato un boato proveniente dagli spalti, dove erano presenti i tifosi dell’olandese, accorsi in massa per il weekend stiriano. “È Allucinante vedere come il pubblico abbia reagito ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022) La rivalità tra Maxe Lewisè più viva che mai, nonostante in questa stagione, complice le differenze di performance tra le loro vetture, non abbiamo ancora lottato in pista. Venerdì, nel corso delle qualifiche del Gp d’Austria valide per la Sprint Race, l’inglese ha perso il controllo della sua Mercedes in curva 8 andando a sbattere contro le barriere. L’incidente ha provocato la bandiera rossa e il conseguente stop per qualche minuto della sessione conche non ha riportato conseguenze fisiche. Nel momento in cui il sette volte campione del mondo ha urtato contro le barriere dalle tribune si è alzato un boato proveniente dagli spalti, dove erano presenti i tifosi dell’olandese, accorsi in massa per il weekend stiriano. “Èvedere come ilabbia reagito ...

