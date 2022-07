Sarina Wiegman | È facile dire che la pressione è sull’Inghilterra

(Di domenica 10 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: L’allenatore dell’Inghilterraha contestato l’idea che tutta lasia sulle Leonesse in vista dello scontro di lunedì con la Norvegia a Brighton. L’omologo di, Martin Sjogren, ha dichiarato nella sua conferenza stampa pre-partita all’Amex Stadium di ritenere che la Norvegia fosse “sicuramente” gli sfavoriti nell’incontro del Gruppo A con i padroni di casa degli Europei, aggiungendo: “Penso che l’Inghilterra sia una delle grandi favorite per il torneo. “Penso che l’Inghilterra senta moltadall’essere a casa, essendo una delle favorite”.con l’allenatore norvegese Martin Sjogren (a destra) al sorteggio degli Euro lo scorso ottobre (Nick Potts/PA). È seguita la conferenza stampa di ...

Pubblicità

LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: Euro 2022 calcio femminile: l'Inghilterra parte subito bene La nazionale di Sarina Wiegman parte con il piede giusto… - MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: Euro 2022 calcio femminile: l'Inghilterra parte subito bene La nazionale di Sarina Wiegman parte con il piede giusto… - SaraMeini : RT @CarolinaMorace: L' #Inghilterra non è stata al massimo nella partita di esordio contro l’#Austria. Le leonesse di Sarina Wiegman si son… - CarolinaMorace : L' #Inghilterra non è stata al massimo nella partita di esordio contro l’#Austria. Le leonesse di Sarina Wiegman si… - OnlineMetropoli : Euro 2022 calcio femminile: l'Inghilterra parte subito bene La nazionale di Sarina Wiegman parte con il piede gius… -

Tebigeek

L'Inghilterra ha mantenuto i nervi saldi mercoledì ma è stata bacchettata dall'allenatrice(che nel 2017 da Ct dei Paesi Bassi, nazione ospitante, ha vinto 1 - 0 nella prima giornata ...... si trovano in ritiro assieme per preparare i rispettivi impegni: la Nations League per gli uomini guidati da Gareth Southgate, e l'Europeo casalingo per le ragazze allenate da. Data ... Inghilterra vs Norvegia Women's Euro 2022: canale TV, live streaming GRATUITO, orario d'inizio, notizie sulla squadra per l'ENORME scontro a Brighton La squadra femminile olandese difenderà il titolo europeo vinto con Sarina Wiegman nel 2017 quest'estate e le aspettative sono ovviamente alte "alla ...Austria e Irlanda del Nord proveranno a rientrare in corsa mentre l'Inghilterra se la vedrà con la Norvegia con entrambe a caccia della seconda vittoria del Gruppo A.