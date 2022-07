(Di domenica 10 luglio 2022) Dal 22 luglio al 15 gennaio 2023 nella Reggia di Venaria, alle porte di Torino, una mostra interattiva scava in alcuni titoli famosi per scoprirne i legami con grandi pittori: da de Chirico a Banksy, passando per Hokusai

Play, la storia del videogioco tra tecnologia e arte Dal 22 luglio al 15 gennaio 2023 nella Reggia di Venaria, alle porte di Torino, una mostra interattiva scava in alcuni titoli famosi per scoprirne i ...