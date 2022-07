Pedullà: “De Ligt al Bayern Monaco, la Juve incassa una cifra record” (Di domenica 10 luglio 2022) Matthijs De Ligt sta per diventare un giocatore del Bayern Monaco, lo dice Alfredo Pedullà: la Juve incassa una cifra record. Il giornalista sul proprio sito ufficiale scrive: “Riepilogo della puntate precedenti: il 16 maggio scorso avevamo raccontato che il centrale olandese non avrebbe approfondito con la Juve il discorso rinnovo. Ricordiamo bene quella serata: neanche un’ora dopo rispetto a quanto avevamo raccontato, il passaparola mediatico era quello che de Ligt avrebbe firmato entro pochi giorni, “fiducia e ottimismo”. Nulla di tutto questo, al punto che qualche settimana dopo lo stesso de Ligt avrebbe rivelato che sul rinnovo avrebbe voluto pensarci bene“. “Chiara dimostrazione che lui stava ... Leggi su napolipiu (Di domenica 10 luglio 2022) Matthijs Desta per diventare un giocatore del, lo dice Alfredo: launa. Il giornalista sul proprio sito ufficiale scrive: “Riepilogo della puntate precedenti: il 16 maggio scorso avevamo raccontato che il centrale olandese non avrebbe approfondito con lail discorso rinnovo. Ricordiamo bene quella serata: neanche un’ora dopo rispetto a quanto avevamo raccontato, il passaparola mediatico era quello che deavrebbe firmato entro pochi giorni, “fiducia e ottimismo”. Nulla di tutto questo, al punto che qualche settimana dopo lo stesso deavrebbe rivelato che sul rinnovo avrebbe voluto pensarci bene“. “Chiara dimostrazione che lui stava ...

Pubblicità

infoitsport : Mercato Juve / Zaniolo, ci siamo! Pedullà: news su De Ligt e Koulibaly - Rosario01786630 : @AlfredoPedulla Sig. Pedulla pensa che la Juve vende de Ligt senza averlo prima rimpiazzato? - pazzamentejuve : La Juve chiede almeno €75-80milioni più bonus al Bayern per vendere de Ligt. [Alfredo Pedullà] eh mi pare logico eh - pazzamentejuve : ?? La Juventus cerca un top per sostituire de Ligt. In Italia, gli unici due a soddisfare questo aspetto sono Koulib… - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: PEDULLA’: “Il Bayern presenterà offerta a sorpresa per de Lig -

Juventus, per Zaniolo è solo questione di tempo ...per il futuro di Nicolò Zaniolo alla Juventus le ha rese note l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ,... Fondamentale la vendita di De Ligt , queste sono le novità riportate: la Roma non ne vuole sapere ... Sportitalia - Interessamento Juventus, Koulibaly silente! Manca offerta al Napoli ... in scadenza nel 2023 con il Napoli ed individuato dai bianconeri come sostituto ideale del partente De Ligt . Koulibaly - Juventus, le ultime Alfredo Pedullà , esperto di calciomercato, ha ... Alfredo Pedullà ...per il futuro di Nicolò Zaniolo alla Juventus le ha rese note l'esperto di mercato Alfredo,... Fondamentale la vendita di De, queste sono le novità riportate: la Roma non ne vuole sapere ...... in scadenza nel 2023 con il Napoli ed individuato dai bianconeri come sostituto ideale del partente De. Koulibaly - Juventus, le ultime Alfredo, esperto di calciomercato, ha ... Il retroscena: Koulibaly e de Ligt, perché non si può più rinviare