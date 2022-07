Omicidio Elena del Pozzo, parla il fidanzato della mamma: “nemmeno in un incubo” (Di domenica 10 luglio 2022) Il giovane che aveva iniziato a frequentare Martina Patti, la mamma di Elena del Pozzo, parla per la prima volta e racconta quanto improvvisamene gli è piombato il mondo addosso. Si è ritrovato suo malgrado catapultato in una vicenda drammatica e dolorosa, una vicenda con la quale non aveva nulla a che spartire ma nella L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 10 luglio 2022) Il giovane che aveva iniziato a frequentare Martina Patti, ladidelper la prima volta e racconta quanto improvvisamene gli è piombato il mondo addosso. Si è ritrovato suo malgrado catapultato in una vicenda drammatica e dolorosa, una vicenda con la quale non aveva nulla a che spartire ma nella L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

cnc_elena : RT @Resistenza1967: In Italia continuano a consigliare e stanno per rendere obbligatoria, la quarta dose per i dipendenti del @MinisteroSal… - BungaBu72537413 : @Elena81353537 Elena, 1776 dichiarazione d indipendenza, in meno di 300 anni un genocidio, una guerra civile, 4 pre… - Smile_Giulia23 : RT @il_Portavoce_: Omicidio Elena del Pozzo, parla il compagno di Martina Patti, la 23enne che ha ucciso sua figlia a coltellate #elenadelp… - il_Portavoce_ : Omicidio Elena del Pozzo, parla il compagno di Martina Patti, la 23enne che ha ucciso sua figlia a coltellate… - m_littlemoors : C'è premeditazione Spero le daranno l'ergastolo (solo perché la pena di morte è stata abolita) -