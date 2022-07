Napoli | Edo De Laurentiis | «Confermare Koulibaly è la cosa più importante»

(Di domenica 10 luglio 2022) Edoardo De, vice presidente del, ha detto la sua sul futuro di: le dichiarazioni da Dimaro Edoardo De, vice presidente del, ha parlato del possibile futuro di. Le dichiarazioni a calciomercato.com direttamente dal ritiro azzurro a Dimaro.– «oltre ad essere un grande giocatore si è dimostrato un grande uomo. Per noi confermarlo come giocatore e dirigente è lapiùal mondo. Come volevano fare con Albiol, che purtroppo ha fatto altre scelte». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Edoardo De Laurentiis, vice presidente del, ha detto la sua sul futuro di Koulibaly: le dichiarazioni da Dimaro Edoardo De Laurentiis, vice presidente del, ha parlato del possibile futuro di Koulibaly. Le dichiarazioni a calciomercato.com direttamente dal ritiro azzurro a Dimaro. KOULIBALY ...DIMARO - In attesa dell'arrivo (previsto per mecoledì) del presidente Aurelio De Laurentiis , il figlio Edoardo si è intrattenuto con i tifosi delpresenti al ritiro di Dimaro con qualche battuta sul mercato. Mentre firmava autografi al figlio del numero uno azzurro è stato chiesto da un giovane tifoso se Paulo Dybala potesse essere un ...A margine dell'allenamento del Napoli nel ritiro di Dimaro, il vice presidente azzurro Edo De Laurentiis ha parlato delle situazioni più delicate in ...