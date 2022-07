Milan, senti Hoefkens (all. Brugge): “Ho chiesto a De Ketelaere di restare” (Di domenica 10 luglio 2022) Carl Hoefkens, tecnico del Club Brugge, ha parlato di Charles De Ketelaere, grande obiettivo del Milan in questa sessione di calciomercato Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 luglio 2022) Carl, tecnico del Club, ha parlato di Charles De, grande obiettivo delin questa sessione di calciomercato

Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, senti #Hoefkens (all. #Brugge): “Ho chiesto a #DeKetelaere di restare” #Calciomercato #ACMilan #Milan… - appassionat : RT @francescgalleno: @Pirichello No senti, questi due, i danni psicologici li hanno di default. Il Milan ha solo peggiorato un quadro clini… - PianetaMilan : @acmilan, senti #Bergomi: “Una squadra che ha vinto non deve cambiare troppo” #ACMilan #Milan #SempreMilan - Daniele08911186 : @diavolesquee @wazzaCN A te che tifi Milan, sono giorni che leggo i tuoi post !!!! Ho capito che sei molto frustra… - avvofatto_ : @mattedinho2 Senti io con Bonucci lo conosco tramite terzi ( il mio pt è molto amico del suo socio del ristorante )… -