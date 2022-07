Manchester United | retroscena Ronaldo | riceve un bonus particolare | ma andrà via

Leggi su calcionews24

(Di domenica 10 luglio 2022)tra ile Cristiano. Il portoghese ha infatti ricevuto un importante“permanenza”, mavia Quello che sta vivendo Cristianoalè un vero paradosso. Come riferito dal The Sun, infatti, il fuoriclasse portoghese ha incassato dai Red Devils il(a 6 cifre) pattuito lo scorso anno nel caso in cui di permanenza nel club per il secondo anno di contratto. Il futuro del portoghese, però, sembra sempre più lontano dalla squadra di Ten Hag. Non si è presentato al ritiro e non parteciperà alla tournée in Australia e Thailandia. L'articolo proviene da Calcio News 24.