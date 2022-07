LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: la Ferrari può battere Max Verstappen. Partenza cruciale (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 14.30 Sul fronte dei podi c’è un uomo solo al comando e non è un nome facilmente prevedibile. L’autodromo di Spielberg è infatti particolarmente gradito da Valtteri Bottas, che tra Gran Premio d’Austria e di Storia si è piazzato nella top-three ben 7 volte, più di chiunque altro attualmente in attività! 14.27 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in 6 occasioni. Ai già citati tre successi di Prost (1983, 1985, 1986) bisogna aggiungere quelli di Niki Lauda (1984), Mika Häkkinen (2000) e David Coulthard (2001). Anche la Mercedes è arrivata a quota 6, ma “sfruttando” un Gran Premio di Stiria. Alle già ricordate affermazioni di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020) bisogna aggiungere quelle di Nico Rosberg (2014, 2015). ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAORARIO GARA IN CHIARO SU TV8 14.30 Sul fronte dei podi c’è un uomo solo al comando e non è un nome facilmente prevedibile. L’autodromo di Spielberg è infatti particolarmente gradito da Valtteri Bottas, che tra Gran Premio d’e di Storia si è piazzato nella top-three ben 7 volte, più di chiunque altro attualmente in attività! 14.27 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la McLaren, impostasi in 6 occasioni. Ai già citati tre successi di Prost (1983, 1985, 1986) bisogna aggiungere quelli di Niki Lauda (1984), Mika Häkkinen (2000) e David Coulthard (2001). Anche la Mercedes è arrivata a quota 6, ma “sfruttando” un Gran Premio di Stiria. Alle già ricordate affermazioni di Hamilton (2016, 2020) e Bottas (2017, 2020) bisogna aggiungere quelle di Nico Rosberg (2014, 2015). ...

Formula1WM : Giro 0/71 - 14:20 - Semaforo verde in fondo alla pit lane! Le vetture lasciano i box. #AustrianGP #F1 - Formula1WM : Giro 0/71 - Pochi minuti e le macchine andranno in pista per i consueti giri di verifica prima di andare a prende… - lapisinha : ???? ?????? #f1 #formula1 #formulaone #austriaGP #thef1weekend #race #racing #livef1 Il GP d'Austria, sarà in diretta l… - Formula1WM : Giro 0/71 - Pista green, lavata dalla pioggia caduta tra la notte e il mattino. Può esserci l'opportunità di effe… - Formula1WM : Giro 0/71 - Aggiornamento meteo: la giornata era iniziata sotto la pioggia al Red Bull Ring, ma ora anche se il c… -