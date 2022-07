Lazio - Auronzo 21 - 0 LIVE: segui il match in diretta (Di domenica 10 luglio 2022) Auronzo DI CADORE (Belluno) - In attesa dei nuovi arrivi, alle ore 18 è prevista la prima uscita stagionale della Lazio di Maurizio Sarri. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, infatti, i biancocelesti ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 10 luglio 2022)DI CADORE (Belluno) - In attesa dei nuovi arrivi, alle ore 18 è prevista la prima uscita stagionale delladi Maurizio Sarri. Sotto le Tre Cime di Lavaredo, infatti, i biancocelesti ...

Pubblicità

ValerioCanuzzi : Si chiude con un successo per 21-0 la prima amichevole della #Lazio in ritiro. In gol contro l'#Auronzo ??: 4??:… - flamanc24 : RT @ZenoEdoardo: Guarda un po’ chi è arrivato ad #Auronzo ?? #Lazio #Milinkovic - misterbarcollo : RT @tizianocad: LINK LAZIO AURONZO - sportface2016 : Calcio: 21-0 della #Lazio all’Auronzo, nella prima amichevole estiva della stagione 2022/23 - IlPedrinhano : RT @vocelaziale: #Lazio 21-0 #Auronzo?? Amichevole? 91’- GOL LAZIO! Bellissima azione della squadra di #Sarri, la palla arriva a #Floriani… -