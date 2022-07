«La lotta al doping è più efficace di un tempo, ma nel ciclismo tutti vivono ancora in una grande bugia» (Di domenica 10 luglio 2022) La Sueddeutsche intervista l’ex ciclista professionista Christophe Bassons. Fu il primo grande accusatore di Lance Armstrong per la questione doping. Oggi è insegnante di educazione fisica e tiene conferenze sulla prevenzione del doping. Negli anni Novanta, mentre molti ciclisti ricorrevano al doping per vincere, lui si oppose alla pratica in modo aspro e pubblicamente. Fu costretto ad abbandonare il Tour de France del 1999 messo al bando da gran parte del suo gruppo della Festina, capitanato proprio da Armstrong, per gli articoli apparsi su Le Monde in cui Bassons criticava i regolamenti antidoping. In Germania circola un documentario dedicato a Ullrich che lo mostra come una vittima di un ciclismo che premiava con il successo solo chi tradiva le regole dello sport. Dà il suo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 10 luglio 2022) La Sueddeutsche intervista l’ex ciclista professionista Christophe Bassons. Fu il primoaccusatore di Lance Armstrong per la questione. Oggi è insegnante di educazione fisica e tiene conferenze sulla prevenzione del. Negli anni Novanta, mentre molti ciclisti ricorrevano alper vincere, lui si oppose alla pratica in modo aspro e pubblicamente. Fu costretto ad abbandonare il Tour de France del 1999 messo al bando da gran parte del suo gruppo della Festina, capitanato proprio da Armstrong, per gli articoli apparsi su Le Monde in cui Bassons criticava i regolamenti anti. In Germania circola un documentario dedicato a Ullrich che lo mostra come una vittima di unche premiava con il successo solo chi tradiva le regole dello sport. Dà il suo ...

