Ivano Russo alla Ram | c’è il via libera del ministero

(Di domenica 10 luglio 2022) L’assemblea degli azionisti di Ram – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa nomina amministratore unico. Ram è una società in house deldelle Infrastrutture e dei trasporti, a capitale detenuto al 100 per cento daldell’Economia e delle finanze.succede a Zeno D’Agostino. Nato a Napoli nel 1978, dottore di ricerca all’università Federico II in Storia delle relazioni internazionali, dal 2001 ad oggi lavora presso diverse istituzioni: parlamento europeo, Presidenza del Consiglio dei ministri,per l’Innovazione della pubblica amministrazione,per la Coesione territoriale,delle Infrastrutture e dei trasporti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'assemblea degli azionisti di Ram – Logistica, Infrastrutture e Trasporti Spa nomina amministratore unico Ivano Russo. Ram è una società in house del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, a ...