Ferrari | rissa Leclerc-Sainz | il video che fa sbottare Lapo Elkann | Guarda

(Di domenica 10 luglio 2022) La tensione inè alle stelle. Alta, troppo alta. E quel che è accaduto ieri, sabato 9 luglio, nel corso della sprint-race sul Red Bull ring, il Gran premio di Austria, lo dimostra perfettamente: un serratissimo duello tra Charlese Carlosal via e per i primi giri, con i due che hanno anche sfiorato un pericolosissimo contatto. Morale della favola, Max Verstappen e la sua Red Bull sono scappati via, impossibile raggiungere l'olandese. Il monegasco alla fine ha tenuto la posizione e ha chiuso secondo, terzo lo spagnolo. E al termine della sprint-race,ha espresso anche tutti il suo disappunto. "Come definire la sfida con? Hard racing, dura. Divertente. Io controllavo le mie gomme per attaccare alla fine, però c'è stata una breve lotta con Carlos. Poi ho iniziato ...