F1, che problema ha avuto Charles Leclerc col pedale dell’acceleratore? La macchina non rallentava…VIDEO (Di domenica 10 luglio 2022) Charles Leclerc festeggia il ritorno alla vittoria al termine del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ma un problema nel finale gli ha reso la vita davvero complicata. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il monegasco sembrava dominare la scena in maniera tranquilla, prima che una serie di team radio iniziasse ad allarmare il team di Maranello. Il nativo di Montecarlo, infatti, iniziava a segnalare problemi all’acceleratore, che nelle tornate conclusive lo hanno davvero fatto disperare. Cos’è successo nello specifico alla Ferrari F1-75 con il numero 16? Anche in frenata, come spiegava Charles Leclerc nei team radio, il pedale dell’acceleratore rimaneva inserito. Non al 100%, ma almeno al 20%. Nelle curve più lente e ... Leggi su oasport (Di domenica 10 luglio 2022)festeggia il ritorno alla vittoria al termine del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022, ma unnel finale gli ha reso la vita davvero complicata. Sul tracciato del Red Bull Ring, infatti, il monegasco sembrava dominare la scena in maniera tranquilla, prima che una serie di team radio iniziasse ad allarmare il team di Maranello. Il nativo di Montecarlo, infatti, iniziava a segnalare problemi all’acceleratore, che nelle tornate conclusive lo hanno davvero fatto disperare. Cos’è successo nello specifico alla Ferrari F1-75 con il numero 16? Anche in frenata, come spiegavanei team radio, ilrimaneva inserito. Non al 100%, ma almeno al 20%. Nelle curve più lente e ...

