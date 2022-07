Elisa positiva al Covid | saltano i concerti di Pistoia e Bologna | “Tornerà quanto prima sul palco”

(Di domenica 10 luglio 2022) Brutte notizie per i fan di. Lo staff ha annunciato che la cantautrice ha contratto ilin forma lieve e per questo è costretta a rimandare il concerto di stasera ae quello del prossimo 12 luglio a. “L’artistasul”, si legge nella nota. Niente paura, però. Le date verranno recuperate e a breve verranno comunicate quelle nuove. Inoltre, i biglietti già acquistati resteranno validi. Per ulteriori informazioni informazioni sulla data di, bisognerà contattare info@legsrl.net e info@bluesin.eu. Perriguarda, invece, basterà consultare la pagina Facebook del “Sequoia Music Park”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Per lo stesso motivo salterà anche il concerto cheaveva programmato a Bologna il 12 luglio. LE DATE DEL TOUR 10 luglio Pistoia " Piazza Duomo 12 luglio Bologna " Sequoie Music Park 15 luglio