Covid, Locatelli: "Non è un'influenza, smettiamo di minimizzare i rischi". E Brusaferro avverte: "I casi cresceranno, non lasciamo circolare il virus" (Di domenica 10 luglio 2022) "Nessuna intenzione di lasciare correre libero il virus". Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro sono concordi: "smettiamo di minimizzare i rischi comparando l'infezione a quella di un virus influenzale. È profondamente sbagliato. Non è il momento di lasciare circolare il virus, che è ancora pericoloso e può uccidere anziani e fragili. Inoltre, Omicron 5 sta colpendo i lavoratori della sanità, mettendo a rischio i servizi". Lo dicono in due diverse interviste, rispettivamente a il Corriere della Sera e Repubblica, in cui lanciano un monito sulla rapida ripresa dei contagi da Covid trainata dalle nuove ...

