Clamoroso Monza | Galliani si espone sulla suggestione Suarez!

Il Monza vanta il titolo di regina di questo calciomercato estivo, solo in Premier League le neo promosse spendono le cifre che il Presidente Berlusconi mette sul piatto nel corso delle sue trattative. Adriano Galliani ha parlato ai microfoni di Sportitalia sulla suggestione Suarez – "Suarez? Non confermo e non smentisco (ride ndr), arriverà un attaccante, forse due". Società brianzola che non si vuole precludere nulla in questo mercato, il messaggio che la società vuol fare arrivare ai tifosi è molto chiaro: è lecito sognare. Manca ancora tanto al 31 di agosto, e il condor ha le idee chiare sull'attacco che vuole regalare a mister Stroppa, il quale avrà l'onere di essere all'altezza delle ambizioni del club.

