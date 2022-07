Calciomercato: Bayern. Lewandowski vuole il Barça ma niente strappi (Di domenica 10 luglio 2022) Il centravanti si presenterà regolarmente agli ordini di Nagelsmann MADRID (SPAGNA) - Robert Lewandowski al Barcellona, il matrimonio forse si farà ma serve ancora tempo. Come scrive "AS", l'... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Il centravanti si presenterà regolarmente agli ordini di Nagelsmann MADRID (SPAGNA) - Robertal Barcellona, il matrimonio forse si farà ma serve ancora tempo. Come scrive "AS", l'...

Pubblicità

cmdotcom : #Juve #Bayern, braccio di ferro per #DeLigt: lunedì il vertice, intanto Matthijs è atteso alla Continassa - GiovaAlbanese : Il rilancio del #Bayern per #DeLigt è di 75 milioni più bonus, già scritto ieri su @Gazzetta_it. Possibile una cont… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | Non solo il @ChelseaFC: primi contatti approfonditi del @FCBayern per #DeLigt - sportli26181512 : Bayern, UFFICIALE: ceduto Richards al Nottingham Forest: Il Bayern Monaco ha ceduto al Nottingham Forest Omar Richa… - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Bayern. Lewandowski vuole il Barça ma niente strappi -