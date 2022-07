Al circo va tutto storto, uno choc: l'uomo cannone fa una fine orribile | Immagini forti (Di domenica 10 luglio 2022) Immagini-choc che arrivano direttamente da un circo in Galles, Regno Unito. Immagini pubblicate dal Mail online e poi riprese e rilanciate danche da Dagospia. Già, perché al circo, per l'uomo-cannone, non tutto è andato come previsto. Anzi... Nella bocca del cannone ecco un uomo vestito da Captain America, pronto per essere "sparato". L'atterraggio era previsto su una rete di sicurezza, ma non è andata così. Dopo essere stato espulso dal cannone, ecco che il malcapitato atterra su una ringhiera di metallo. Il ragazzo, 28 anni, ha riportato gravi ferite ed è ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 luglio 2022)che arrivano direttamente da unin Galles, Regno Unito.pubblicate dal Mail online e poi riprese e rilanciate danche da Dagospia. Già, perché al, per l', nonè andato come previsto. Anzi... Nella bocca delecco unvestito da Captain America, pronto per essere "sparato". L'atterraggio era previsto su una rete di sicurezza, ma non è andata così. Dopo essere stato espulso dal, ecco che il malcapitato atterra su una ringhiera di metallo. Il ragazzo, 28 anni, ha riportato gravi ferite ed è ricoverato, ma non sarebbe in pericolo di vita.

