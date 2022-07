(Di sabato 9 luglio 2022) Scocca il giorno 137 e di una tregua tra Russia e Ucraina non si vede neanche l’ombra, men che meno della pace. Anzi. “La Russia ha cercato in tutti i modi di interrompere gli interventi del presidente dell’Ucraina ai popoli e ai parlamenti dei paesi europei, ma ha perso la sua influenza nell’Unione europea” ha detto il presidente ucraino Volodymyrnel suo discorso al Parlamento sloveno. Per il presidente ucraino Volodymyr, la Russia ha ormai perso la sua influenza nell’Unione europea “A Mosca capiscono che non hanno nulla per opporsi alla fiducia tra il popolo ucraino e l’Europa e a tale attività di comunicazione. Pertanto, hanno minacciato gli europei, hanno manipolato coloro che dipendono da loro”. C’è da dire però che l’attività diplomatica al momento non ha portato alcun risultato. Ne è riprova anche la riunione dei ministri ...

... e ricordando le tre conversazioni telefoniche precedenti all'invasione in cuiinvitava ... Roman consegna le ultime medicine e non. Torna alla guida del mezzo, dalla strada principale ...Una pace - ribadisce che l'Ucraina e il Presidenteritengano accettabile'. Maglie ... per evitare una catastrofe umanitaria e sociale nei Paesi più poveri del mondo',il premier che ... Zelensky insiste sulla vittoria. Ma non ci crede più neppure lui Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato oggi le postazioni delle sue forze armate nella regione di Dnipropetrovsk. Lo riportano i media locali. "Ho parlato con i nostri difensori, ho co ...La Federazione Russa considera il territorio dell'Ucraina una testa di ponte per la conquista di altri Paesi. Di conseguenza, garantire la sicurezza dell'Ucraina significa farlo per l'intera Europa. V ...