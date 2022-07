Vieri: “Lukaku sposta gli equilibri. L’Inter è straforte” (Di sabato 9 luglio 2022) L’ex bomber Bobo Vieri ha parlato a margine di un’iniziativa che si è svolta nella sede di Novoli dell’Unicoop a Firenze. Ecco le sue parole: “Jovic è molto forte. Ne parlavo con dei miei amici che sono tifosi viola e gli ho detto che per me è molto forte. Deve riprendere a giocare, diamogli tempo perché è un bravo centravanti. Alla Fiorentina sono bravi, Italiano è molto bravo, ha cambiato la squadra in una maniera incredibile perché negli ultimi anni i viola non stavano facendo bene ed i risultati ottenuti erano orribili. Con l’arrivo di Italiano la Fiorentina è cambiata, è un’altra squadra, gioca a calcio e se Vlahovic fosse rimasto a gennaio i viola sarebbero andati in Champions League. E’ normale che un grande attaccante come Vlahovic sia voluto andare in un grande club dove può giocare per vincere e giocare la Champions League. La Fiorentina è una piazza ... Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) L’ex bomber Boboha parlato a margine di un’iniziativa che si è svolta nella sede di Novoli dell’Unicoop a Firenze. Ecco le sue parole: “Jovic è molto forte. Ne parlavo con dei miei amici che sono tifosi viola e gli ho detto che per me è molto forte. Deve riprendere a giocare, diamogli tempo perché è un bravo centravanti. Alla Fiorentina sono bravi, Italiano è molto bravo, ha cambiato la squadra in una maniera incredibile perché negli ultimi anni i viola non stavano facendo bene ed i risultati ottenuti erano orribili. Con l’arrivo di Italiano la Fiorentina è cambiata, è un’altra squadra, gioca a calcio e se Vlahovic fosse rimasto a gennaio i viola sarebbero andati in Champions League. E’ normale che un grande attaccante come Vlahovic sia voluto andare in un grande club dove può giocare per vincere e giocare la Champions League. La Fiorentina è una piazza ...

