Un italiano su dieci in povertà assoluta, numero triplicato dal 2005: oltre cinque milioni e mezzo Istat (Di sabato 9 luglio 2022) Nel 2005 erano 1,9 milioni. Nel 2021 si tratta di 5,6 milioni di italiani in povertà assoluta. I dati Istat, illustrati ieri dal presidente Blangiardo, fotografano un Paese in cui il numero di poveri è triplicato negli ultimi sedici anni e se non fosse stato per il reddito di cittadinanza si sarebbe aggiunto un ulteriore milione di persone in povertà assoluta. Che riguarda anche un numero crescente di lavoratori: molti del settore privato guadagnano meno di 8,41 euro orari e meno di dodicimila euro annui. Crescono le disparità anche per aree geografiche e la povertà cresce anche tra le famiglie con figli. Sono alcune delle non incoraggianti situazioni nel nostro ...

