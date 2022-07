Tony Sirico è morto a 79 anni; aveva interpretato Paul Gualtieri ne I Soprano

(Di sabato 9 luglio 2022)l'8 luglio 2022 all'età di 79; l'attore era principalmente noto per averil personaggio dine Il'8 luglio 2022 all'età di 79; l'attore era principalmente noto per averil personaggio dine I. Nel corso della sua carriera,collaborato anche con Woody Allen, Martin Scorsese e John Landis. La notizia della morte diè stata confermata da Robert, fratello dell'attore, che ha scritto attraverso il suo profilo ...

è morto nella giornata di ieri, la star della serie I Soprano stava per compiere 80 anni. In un comunicato si dichiara: Il decesso è avvenuto in una struttura di residenza assistita a Fort ...L'attore, che interpretava il personaggio mafioso di Peter Paul Gualtieri, soprannominato 'Paulie Walnuts' nei Sopranos, è morto a 79 anni.se n'è andato a pochi giorni dalla scomparsa di ... È morto Tony Sirico, l'attore de "I Soprano" Tony Sirico de I Soprano è morto a 79 anni, l'annuncio commosso di Michael Imperioli: addio al soldato Paulie della serie cult di HBO ...Nuovo grave lutto nel cast de I Soprano, la serie con James Gandolfini: si è spento a quasi 80 anni Tony Sirico aka Paulie ...