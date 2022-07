Stefano De Martino, Tim Summer Hits con vista Sanremo? Attento Amadeus (Di sabato 9 luglio 2022) Stefano De Martino ogni volta che lo si vede appare sempre più bravo. La sua conduzione a Tim Summer Hits fa già preludere a qualcosa di più grande. Forse Sanremo? Passa il tempo e diventa sempre più bravo. E’ sempre più sicuro di sé. Una sicurezza che nasce dalla consapevolezza di sapere sempre cosa fare e, soprattutto, come farla. Nel suo caso non vi è quell’improvvisazione che spesso si nota in altri personaggi televisivi. In lui tutto è frutto di applicazione ed impegno. Stefano-De-Martino-Altranotizia.it – (Fonte: Google)A vederlo oggi nessuno quasi si ricorda più che è diventato noto al grande pubblico ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent della conduttrice milanese era “soltanto” un bravissimo ballerino. Di tempo ne è passato e lui, ... Leggi su altranotizia (Di sabato 9 luglio 2022)Deogni volta che lo si vede appare sempre più bravo. La sua conduzione a Timfa già preludere a qualcosa di più grande. Forse? Passa il tempo e diventa sempre più bravo. E’ sempre più sicuro di sé. Una sicurezza che nasce dalla consapevolezza di sapere sempre cosa fare e, soprattutto, come farla. Nel suo caso non vi è quell’improvvisazione che spesso si nota in altri personaggi televisivi. In lui tutto è frutto di applicazione ed impegno.-De--Altranotizia.it – (Fonte: Google)A vederlo oggi nessuno quasi si ricorda più che è diventato noto al grande pubblico ad Amici di Maria De Filippi. Nel talent della conduttrice milanese era “soltanto” un bravissimo ballerino. Di tempo ne è passato e lui, ...

