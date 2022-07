Roma, una dozzina di cinghiali all’ospedale Idi in via dei Monti di Creta. Ironia e rabbia sui social: “Sono andati a fare il tampone” (video) (Di sabato 9 luglio 2022) Un video immortala una placida famiglia di cinghiali (nel filmato si contano addirittura 12 esemplari tra cuccioli e adulti) mentre, passando sulle strisce pedonali si avvia verso l’ingresso dell’ospedale Idi di via Monti di Creta, poco distante da Città del Vaticano. Il video, condiviso da Selvaggia Lucarelli, è diventato presto virale scatenando la fantasia dei commentatori che hanno reagito con Ironia e anche con frustrazione: “Semo diventati ‘na barzelletta”, “Vanno a fare i fanghi” e, ancora: “Colpa della Raggi?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Unimmortala una placida famiglia di(nel filmato si contano addirittura 12 esemplari tra cuccioli e adulti) mentre, passando sulle strisce pedonali si avvia verso l’ingresso dell’ospedale Idi di viadi, poco distante da Città del Vaticano. Il, condiviso da Selvaggia Lucarelli, è diventato presto virale scatenando la fantasia dei commentatori che hanno reagito cone anche con frustrazione: “Semo diventati ‘na barzelletta”, “Vanno ai fanghi” e, ancora: “Colpa della Raggi?” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

