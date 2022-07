Pretendevano di essere assunti come interinali: facilitatori generano il caos (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noschese Gli accordi erano chiari fin dall’inizio, i sessanta facilitatori – reclutati attraverso le associazioni di volontariato del territorio – non avevano alcun diritto di prevaricazione anche partecipando al bando per gli interinali. Eppure così non è stato e ieri mattina, presso la sede di Salerno Pulita è stata scritta l’ennesima triste pagina che altro non fa che penalizzare i cittadini. Ieri mattina, poco dopo le otto, infatti, alcune delle persone “assunte” dalla Salerno Pulita come facilitatore per informare la cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta differenziata hanno protestato, mettendo a soqquadro la sede. In programma vi erano infatti le visite mediche per gli interinali, ovvero i 26 operatori che avrebbero dovuto sopperire alla mancanza di personale in ferie ma i ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noschese Gli accordi erano chiari fin dall’inizio, i sessanta– reclutati attraverso le associazioni di volontariato del territorio – non avevano alcun diritto di prevaricazione anche partecipando al bando per gli. Eppure così non è stato e ieri mattina, presso la sede di Salerno Pulita è stata scritta l’ennesima triste pagina che altro non fa che penalizzare i cittadini. Ieri mattina, poco dopo le otto, infatti, alcune delle persone “assunte” dalla Salerno Pulitafacilitatore per informare la cittadinanza sulle nuove modalità di raccolta differenziata hanno protestato, mettendo a soqquadro la sede. In programma vi erano infatti le visite mediche per gli, ovvero i 26 operatori che avrebbero dovuto sopperire alla mancanza di personale in ferie ma i ...

