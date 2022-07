Novak Djokovic piega l’idolo di casa: serbo in finale a Wimbledon 2022 (Di sabato 9 luglio 2022) Non è servito il pubblico casalingo. Non è bastata l’aria del grande evento. Non sarà da ricordare, cerchiandolo con il segno rosso, la sfida andata in scena ieri sul campo centrale di Wimbledon 2022. Cameron Norrie, anglosassone padrone di casa, non è riuscito a venire a capo del match contro il campionissimo Novak Djokovic che è riuscito a battere, dopo un primo set fortemente negativo, l’avversario della Gran Bretagna. Il balcanico, detentore del titolo dello scorso anno quando piegò il nostro Matteo Berrettini in finale, potrà difendere il suo alloro nell’ultimo atto: sul manto erboso della finalissima lo attende Nick Kyrgios nella giornata di domani. Novak Djokovic esce vincitore dopo un primo set tremendamente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Non è servito il pubblicolingo. Non è bastata l’aria del grande evento. Non sarà da ricordare, cerchiandolo con il segno rosso, la sfida andata in scena ieri sul campo centrale di. Cameron Norrie, anglosassone padrone di, non è riuscito a venire a capo del match contro il campionissimoche è riuscito a battere, dopo un primo set fortemente negativo, l’avversario della Gran Bretagna. Il balcanico, detentore del titolo dello scorso anno quando piegò il nostro Matteo Berrettini in, potrà difendere il suo alloro nell’ultimo atto: sul manto erboso della finalissima lo attende Nick Kyrgios nella giornata di domani.esce vincitore dopo un primo set tremendamente ...

