Non si accorgono che ha il femore rotto: 64enne di Ardea muore dopo un lungo calvario, a processo due medici (Di sabato 9 luglio 2022) "Un mese e mezzo letale nelle mani delle sanità italiana". Così Nicola, figlio di Aldo Scione, 64 anni, di Ardea, aveva denunciato, anche in tv, l'odissea sanitaria vissuta dal padre, spirato il 21 gennaio 2017 all'ospedale di Anzio. Omicidio colposo Ci sono voluti più di 5 anni ma ora è finalmente giunta una prima risposta dall'autorità giudiziaria. All'esito dell'udienza preliminare del 4 luglio in Tribunale a Velletri, accogliendo la richiesta della Procura, il Gup dott. Emiliano Picca ha rinviato a giudizio con l'accusa di omicidio colposo in concorso due medici che hanno avuto in cura la vittima. Si tratta di I. P., 41 anni di Pomezia, radiologa della casa di cura Sant'Anna di Pomezia, e F. S., 65 anni di Anzio, ortopedico all'ospedale di Anzio, i quali, recita l'atto, "con condotte autonome ma entrambe influenti nel determinismo dell'evento, ...

