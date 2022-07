Napoli, TMW: “Attenzione alla clamorosa idea per la porta” (Di sabato 9 luglio 2022) Napoli TMW- Il Napoli continua il suo lavoro nel mercato trasferimenti, mentre si cerca un accordo per far tornare Mertens alla coorte di Spalletti, Giuntoli lavora per la porta. Napoli, TMW: “Attenzione alla clamorosa idea Keylor Navas”. L’addio doloroso di Ospina ha aumentato i dubbi riguardante il portiere titolare per il Napoli. Meret dall’errore fatale ad Empoli non da la sicurezza che offriva prima e un arrivo con Sirigu potrebbe rischiare di essere troppo di peso per l’ex Udinese. Il Napoli vuole cautelarsi, il rinnovo di Meret sarebbe vicino e dovrebbe essere firmato a Dimaro ma Attenzione alla pazza idea, Keylor Navas. Il portiere costaricano, ... Leggi su seriea24 (Di sabato 9 luglio 2022)TMW- Ilcontinua il suo lavoro nel mercato trasferimenti, mentre si cerca un accordo per far tornare Mertenscoorte di Spalletti, Giuntoli lavora per la, TMW: “Keylor Navas”. L’addio doloroso di Ospina ha aumentato i dubbi riguardante il portiere titolare per il. Meret dall’errore fatale ad Empoli non da la sicurezza che offriva prima e un arrivo con Sirigu potrebbe rischiare di essere troppo di peso per l’ex Udinese. Ilvuole cautelarsi, il rinnovo di Meret sarebbe vicino e dovrebbe essere firmato a Dimaro mapazza, Keylor Navas. Il portiere costaricano, ...

