Musk | Twitter e il ruolo dei bot Breve storia di un matrimonio mai fatto

Pubblicità

felipeneto : É oficial, Elon Musk desistiu da compra do Twitter. CHORA BOIADA!!! Hahahhahahahahahhahahahahahahhaahahahh - Agenzia_Ansa : Elon Musk ha rinunciato all'acquisto di Twitter. Lo riferisce la Sec, la società che controlla la Borsa Usa #ANSA - borghi_claudio : Se il market abuse fosse una percossa questa sarebbe una strage. Elon Musk ritira l'offerta di acquisizione di Tw… - velenoallamela : RT @AUniversale: Una sentenza. #Musk #Salvini - InvestingItalia : Elon Musk vuole terminare l'acquisizione di Twitter - -

Il Post

Non è chiaro cosa accadrà in seguito, ma sembra chesi stiano dirigendo verso una lunga battaglia legale. La notizia è particolarmente triste per, che ha già perso miliardi di ...Secondo i legali dinon ha rispettato gli impegni previsti dall'accordo, non avendo fornito tutte le informazioni richieste sul numero di account falsi o spam, che sarebbe superiore al ... Elon Musk ha rinunciato a comprare Twitter Dalle prime manifestazioni di interesse all'accordo da 44 miliardi siglato ad aprile. Cosa è successo negli ultimi tre mesi, il ruolo degli account ...Elon Musk ha formalmente ritirato la sua offerta per acquistare Twitter e il social ora minaccia di fargli causa.