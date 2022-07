Luca Daffré, vi siete mai chiesti quale sia il significato del tatuaggio del cervo? Eccolo svelato (Di sabato 9 luglio 2022) Luca Daffrè è stato senza ombra di dubbio uno dei naufraghi più amati di questa sedicesima edizione de L'isola dei Famosi. Il giovane ventisettenne originario di Trento è entrato in gioco a poche settimane dalla finale, eppure è subito entrato nel cuore degli italiani. Ma in molti hanno notato il suo particolare tatuaggio sul petto che raffigura un cervo. Scopriamo qual è il suo significato. Luca Daffré è stata una vera rivelazione di questa ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che si è appena conclusa. Il giovane è riuscito a classificarsi secondo dietro a Nicolas Vaporidis, battendo altri naufraghi che forse avevano faticato più di lui per arrivare al podio. E invece Luca ha saputo farsi valere, riuscendo a conciliare la sua tenacia con una piccola dose di ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 9 luglio 2022)Daffrè è stato senza ombra di dubbio uno dei naufraghi più amati di questa sedicesima edizione de L'isola dei Famosi. Il giovane ventisettenne originario di Trento è entrato in gioco a poche settimane dalla finale, eppure è subito entrato nel cuore degli italiani. Ma in molti hanno notato il suo particolaresul petto che raffigura un. Scopriamo qual è il suoè stata una vera rivelazione di questa ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che si è appena conclusa. Il giovane è riuscito a classificarsi secondo dietro a Nicolas Vaporidis, battendo altri naufraghi che forse avevano faticato più di lui per arrivare al podio. E inveceha saputo farsi valere, riuscendo a conciliare la sua tenacia con una piccola dose di ...

Pubblicità

zazoomblog : Isola dei Famosi Luca Daffrè spiega che vuole rimuovere il cervo tatuato: ecco il motivo - #Isola #Famosi #Daffrè… - infoitcultura : Isola dei Famosi, ''Luca Daffré? Poteva dirmi in faccia di non volermi come sua fidanzata'': l'ira dell'ex naufraga - infoitcultura : Maria Laura De Vitis: 'Due di picche Luca Daffrè? Poteva dirmelo in faccia'/ 'Mi ha affossata' - zazoomblog : Isola dei Famosi Luca Daffré? Poteva dirmi in faccia di non volermi come sua fidanzata: l’ira dell’ex naufraga -… - AngoloDV : Isola dei Famosi, Maria Laura si espone su Luca Daffrè: 'Speravo di rivederlo' #isola #isoladeifamosi #marialaura… -

Carmen Di Pietro a sorpresa: l'appello a Maria De Filippi per partecipare ad un suo programma Durante l'Isola ha fatto 'la corte' a Luca Daffrè, anche se solo per gioco: 'Non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po' di pancetta, non proprio i palestrati diciamo', ha rivelato ... Vladimir Luxuria 'Critiche a Lory Del Santo Ordiva alle spalle dei naufraghi'/ 'Mai andata sul personale' Mi sono basata su quello che ho visto, non può pretendere di ricevere solo complimenti.' Luca Daffrè asfalta Lory Del Santo/ "La più falsa! Pensava di comprarmi..." Chiuso il capitolo Lory Del Santo, ... Durante l'Isola ha fatto 'la corte' aDaffrè, anche se solo per gioco: 'Non è il mio ideale di uomo, a me piacciono quelli con un po' di pancetta, non proprio i palestrati diciamo', ha rivelato ...Mi sono basata su quello che ho visto, non può pretendere di ricevere solo complimenti.'Daffrè asfalta Lory Del Santo/ "La più falsa! Pensava di comprarmi..." Chiuso il capitolo Lory Del Santo, ...