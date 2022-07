Lotta alle discariche a cielo aperto: in arrivo le fototrappole (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noschese Lotta alle discariche da parte dell’amministrazione comunale di Salerno, grazie all’impegno dell’assessore alle Politiche Ambientali, Massimiliano Natella che, ieri mattina, ha presentato in giunta una delibera – approvata all’unanimità – per realizzare un sistema di videosorveglianza con dispositivi portatili, ovvero le cosiddette fototrappole” per il controllo dei siti soggetti ad abbandono di rifiuti. Le fototrappole saranno installate lungo le strade del Comune e nelle loro pertinenze nonché in aree ad elevato valore ambientale dove vengono abbandonate elevate quantità di rifiuti, anche speciali, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile. Una scelta, quella dell’assessore Natella, che ha un obiettivo ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 9 luglio 2022) di Erika Noscheseda parte dell’amministrazione comunale di Salerno, grazie all’impegno dell’assessorePolitiche Ambientali, Massimiliano Natella che, ieri mattina, ha presentato in giunta una delibera – approvata all’unanimità – per realizzare un sistema di videosorveglianza con dispositivi portatili, ovvero le cosiddette” per il controllo dei siti soggetti ad abbandono di rifiuti. Lesaranno installate lungo le strade del Comune e nelle loro pertinenze nonché in aree ad elevato valore ambientale dove vengono abbandonate elevate quantità di rifiuti, anche speciali, con effetti devastanti sia sul piano della tutela ambientale che della normale convivenza civile. Una scelta, quella dell’assessore Natella, che ha un obiettivo ...

