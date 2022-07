Lo Sri Lanka nel caos è una mina per la regione indo-pacifica (Di sabato 9 luglio 2022) Non si placano le lunghe ondate di caos politico nello Sri Lanka assediato da crisi economica, crisi alimentare e tensioni interne. Nella giornata dell’8 luglio migliaia di manifestanti hanno dapprima assediato e in seguito fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, costringendo il presidente Gotabaya Rajapaksa a fuggire dal palazzo. Dopo alcune ore l’ondata di proteste per InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 9 luglio 2022) Non si placano le lunghe ondate dipolitico nello Sriassediato da crisi economica, crisi alimentare e tensioni interne. Nella giornata dell’8 luglio migliaia di manifestanti hanno dapprima assediato e in seguito fatto irruzione nella residenza presidenziale a Colombo, costringendo il presidente Gotabaya Rajapaksa a fuggire dal palazzo. Dopo alcune ore l’ondata di proteste per InsideOver.

