LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Semeraro in semifinale nel karate! Marsili e Bramante a caccia di una medaglia nei 1000m del pattinaggio velocità (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.35 pattinaggio VELOCITA’ – Ala via la finale dello sprint 1000 metri maschile dove saranno protagonisti gli azzurri Duccio Marsili e Giuseppe Bramante, questi gli altri atleti: Swings (Belgio), Verdugo Campos (Cile), Jimenez Torres (Colombia), Peula Cabello (Spagna), Sivilier (Francia), Albrecht (Germania). 19.30 pattinaggio VELOCITA’ – Nello sprint 1000 metri femminile oro alla Colombia con Viveros Mondragon che vince in 1’35?824 davanti alla venezuelana Quintero Valera (1’36?045). Terza Traslavina Lopez (Cile) in 1’36?578. 19.25 pattinaggio VELOCITA’ – Al maschile invece Duccio Marsili e Giuseppe Bramante andranno a ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.35VELOCITA’ – Ala via la finale dello sprint 1000 metri maschile dove saranno protagonisti gli azzurri Duccioe Giuseppe, questi gli altri atleti: Swings (Belgio), Verdugo Campos (Cile), Jimenez Torres (Colombia), Peula Cabello (Spagna), Sivilier (Francia), Albrecht (Germania). 19.30VELOCITA’ – Nello sprint 1000 metri femminile oro alla Colombia con Viveros Mondragon che vince in 1’35?824 davanti alla venezuelana Quintero Valera (1’36?045). Terza Traslavina Lopez (Cile) in 1’36?578. 19.25VELOCITA’ – Al maschile invece Duccioe Giuseppeandranno a ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - lupazzottu : RT @_Nico_Piro_: #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita nel caos… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Semeraro scatenata nel karate! Marsili e Bramante in finale nei 1000m del pattina… - mandyinzland : bellissimi gli acuti di zayn, ma possiamo parlare delle note basse (tipo nell'ultima parte di a whole new world),…… - Varco001 : RT @_Nico_Piro_: #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita nel caos… -