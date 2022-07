LIVE World Games 2022 in DIRETTA | oro di Duccio Marsili nel pattinaggio su pista! L’azzurro trionfa ancora

Leggi su oasport

20.55 FLOORBALL – La Finlandia supera 5-3 la Repubblica Ceca nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 20.50 SOFTBALL – Taipei marca un punto e si porta sul 3-2 nel match con il Canada. 20.45 SOFTBALL – 2-2 tra Taipei e Canada quando è in corso il terzo inning. 20.40 FLOORBALL – La Repubblica Ceca accorcia sul 5-3 con la Finlandia nel match valido per il gruppo B del torneo maschile. 20.35 PARACADUTISMO – Si chiude il primo round del freestyle con la vittoria di Batsch (Stati Uniti) che totalizza 79.200, secondo Teague (Sudafrica) con 78.400, terzo Kossidowski (Germania) a 77.000. Tra gli azzurri quattordicesimo Armando Fattoruso (66.800), sedicesimo Francesco Italia (63.200), trentunesimo Mario Fattoruso (47.800). 20.30 BOWLING – Alle 21.00 al ...