L'esperto sicuro: "L'agente sta provando a convincerlo ad accettare la Juventus!

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, attraverso il suo profilo Twitter, ha descritto la situazione di mercato in casa Juve. Queste le sue parole: "Per De Ligt il Bayern Monaco è in vantaggio sulle altre pretendenti, la Juventus non ha intenzione di scendere sotto i 100 milioni di euro. Con la cessione dell'olandese partiranno altre due operazioni: Zaniolo e poi Koulibaly. Ramadani sta cercando di convincere il difensore senegalese. La Juve potrebbe prendere anche Milenkovic". Koulibaly Napoli Juventus Sul centrocampo e sul vice Vlahovic : "I nomi per il centrocampo sono Paredes o Jorginho, mentre come vice Vlahovic, Dzeko".

