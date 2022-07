Lavoratori in nero, sentenza clamorosa: sanzioni e carcere se commettono questo errore (Di sabato 9 luglio 2022) Una sentenza della Corte di Cassazione ribalta la situazione dei Lavoratori in nero che adesso rischiano gravissime conseguenze. sentenza Lavoratori in nero sentenza lavoro in neroMolti in Italia sono portati a pensare che le sanzioni ricadano solo sulla testa del titolare d’impresa nel momento in cui i controlli verifichino la presenza all’interno dell’azienda di uno uno o più lavatori in nero. Ma anche per questi ultimi, nel momento in cui vengono sorpresi dall’Ispettorato del Lavoro, dalla Guardia di Finanza, dall’Inps o da qualunque altro ente con potere ispettivo, possono esserci conseguenze gravissime. Ciò è vero quando i Lavoratori in nero percepiscono aiuti ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 luglio 2022) Unadella Corte di Cassazione ribalta la situazione deiinche adesso rischiano gravissime conseguenze.inlavoro inMolti in Italia sono portati a pensare che lericadano solo sulla testa del titolare d’impresa nel momento in cui i controlli verifichino la presenza all’interno dell’azienda di uno uno o più lavatori in. Ma anche per questi ultimi, nel momento in cui vengono sorpresi dall’Ispettorato del Lavoro, dalla Guardia di Finanza, dall’Inps o da qualunque altro ente con potere ispettivo, possono esserci conseguenze gravissime. Ciò è vero quando iinpercepiscono aiuti ...

