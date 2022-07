Juventus, Buffon: “Di Maria? Sempre in ombra ma non so perché, è un top player” (Di sabato 9 luglio 2022) Gigi Buffon elogia Angel Di Maria, nuovo acquisto della Juventus. “È Sempre stato un po’ all’ombra e sinceramente non ho mai capito perché: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche non Sempre comprensibili. Stiamo parlando di un top player assoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe Sempre” ha detto l’ex portiere bianconero in un’intervista rilasciata a La Stampa. “È un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel” ha aggiunto Buffon. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 luglio 2022) Gigielogia Angel Di, nuovo acquisto della. “Èstato un po’ all’e sinceramente non ho mai capito: non ha nulla da invidiare a nessuno, il calcio segue logiche noncomprensibili. Stiamo parlando di un topassoluto, eppure capace di sacrificarsi per i compagni: nella mia squadra giocherebbe” ha detto l’ex portiere bianconero in un’intervista rilasciata a La Stampa. “È un grandissimo colpo, oltretutto a parametro zero. Ho la sensazione che in Italia non sia pienamente percepito, ma si accorgeranno in fretta del valore di Angel” ha aggiunto. SportFace.

