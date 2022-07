Inter | è subito tempo di Lu-La | 10-0 all'FC Milanese | a segno anche Asllani

(Di sabato 9 luglio 2022) In attesa del primo vero test ufficiale contro il Lugano, previsto per martedì prossimo, l'di Simone Inzaghi ha concluso la...

Finisce 10 - 0 la prima sgambata stagionale dell'Inter di Simone Inzaghi contro l' F. C. Milanese . Primo tempo ricco di gol, con le reti dei due uomini più attesi, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez , insieme a quelle di Correa , del nuovo acquisto Asllani. Cesare Casadei quest'oggi si è aggregato al ritiro dell'Inter ad Appiano. In attesa del primo vero test ufficiale contro il Lugano, previsto per martedì prossimo, l'Inter di Simone Inzaghi ha concluso la prima settimana di raduno ad Appiano Gentile con un allenamento congiunto con l'FC Milanese.