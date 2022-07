Il petrolio, la grande arma di Putin (Di sabato 9 luglio 2022) Il petrolio, la vera arma di Putin, continua ad essere l’ago della bilancia non solo delle sorti ucraine, ma degli interi equilibri geopolitici dell’area e, per estensione, della influenza che l’intero pianeta, e dunque le democrazie, le relazioni internazionali e le economie planetarie subisce, o meno, da parte russa. Non è un mistero che secondo molti esperti, la Russia ha ancora oggi una certa solidità fiscale tale da poter reggere l’urto delle sanzioni e di poter ancora per un pò continuare ad abbassare la produzione fino a 5 milioni di barili al giorno senza subire conseguenze per la propria economia. Il petrolio, la Russia, gli equilibri economici Ma questo che peso avrebbe per il resto del pianeta e per le economie delle grandi potenze e non solo? E’ evidente come il vero target del G7 è dell’occidente sia: ... Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) Il, la veradi, continua ad essere l’ago della bilancia non solo delle sorti ucraine, ma degli interi equilibri geopolitici dell’area e, per estensione, della influenza che l’intero pianeta, e dunque le democrazie, le relazioni internazionali e le economie planetarie subisce, o meno, da parte russa. Non è un mistero che secondo molti esperti, la Russia ha ancora oggi una certa solidità fiscale tale da poter reggere l’urto delle sanzioni e di poter ancora per un pò continuare ad abbassare la produzione fino a 5 milioni di barili al giorno senza subire conseguenze per la propria economia. Il, la Russia, gli equilibri economici Ma questo che peso avrebbe per il resto del pianeta e per le economie delle grandi potenze e non solo? E’ evidente come il vero target del G7 è dell’occidente sia: ...

Pubblicità

italiaserait : Il petrolio, la grande arma di Putin - Nicola839 : RT @liliaragnar: Joe #Biden COINVOLTO in un GRANDE scandalo di corruzione, rubando petrolio dall'America con #Hunter al centro Questo far… - My_Salute : Volodymyr Zelensky ha chiesto a Vitol, il più grande commerciante di petrolio indipendente del mondo, di interrompe… - caterinacorda1 : RT @liliaragnar: Joe #Biden COINVOLTO in un GRANDE scandalo di corruzione, rubando petrolio dall'America con #Hunter al centro Questo far… - DeodatoRibeira : RT @liliaragnar: Joe #Biden COINVOLTO in un GRANDE scandalo di corruzione, rubando petrolio dall'America con #Hunter al centro Questo far… -