Gidon Kremer tra gli incanti schumanniani

(Di sabato 9 luglio 2022) Stasera il violinista sarà ospite della Slovenian Philarmonic Orchestra diretta da Christoph Eschenbach per la seconda giornata della LXX edizione del Ravello Festival. La formazione eseguirà l’Adagio di Anton Lajovic e la V sinfonia di Pëtr Il’i? ?ajkovskij Di Olga Chieffi Dopo le emozioni della prima giornata con il concerto celebrativo dei 70 anni del Festival di Ravello e i 20 della sua Fondazione, il Belvedere di Villa Rufolo, all’abituale orario delle 20, saluterà il debutto a Ravello di, insieme alla Slovenian Philharmonic Orchestra, diretta da Christoph Eschenbach. Il concerto, perla del cartellone firmato da Alessio Vlad, avrà quale preludio un tributo ad Anton Lajovic, compositore sloveno del quale sarà eseguito un Adagio, brano nato per due pianoforti, in cui calore e forza introspettiva, suscitano un’impressione vivissima di ...

Ssabato 9 luglio (ore 20) sempre sul palco Belvedere di Villa Rufolo e vedrà il debutto a Ravello di uno dei più grandi violinisti viventi,insieme alla Slovenian Philharmonic Orchestra ...Dalla stretta collaborazione con la Kremerata Baltica esono nate due registrazioni d'eccezione: 'The Protecting Veil' di Tavener registrato al Festival di Lockenhaus e 'Searching for ...Oltre ai tesori storici e architettonici, come il Duomo di Modena o quello di Colonia, l’incredibile città di Petra in Giordania o i monasteri buddisti del Giappone, l’Unesco tutela anche i patrimoni ...Un palco sospeso sul mare per farsi conquistare dalla musica della costiera amalfitana per la settantesima edizione del Ravello Festival.