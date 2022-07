Gf Vip, amatissimo ex vippone rivela: “Ho una storia con un ragazzo di Istanbul” (Di sabato 9 luglio 2022) Ex concorrente del Gf Vip, Cristiano Malgioglio è molto di più di un ex vippone. Dietro ai suoi look stravaganti, al suo essere un personaggio sopra le righe, si nasconde uno dei parolieri più famosi della storia della musica italiana. Autore di molti testi, Malgioglio ha realizzato alcuni dei brani di maggior successo, apprezzati non solo dal pubblico, ma anche dalla critica. Di recente, ha rilasciato un’intensa intervista al Corriere della Sera, dove ha raccontato tanti aneddoti sul passato. In particolare, Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare Raffaella Carrà, l’iconica artista scomparsa esattamente un anno fa: Pochi giorni prima che morisse mi aveva telefonato dicendomi: “Senti, mi devi fare un regalo: rimani come sei, perché quando arrivi tu la tv cambia colore”. Non capivo. Dieci giorni è morta: non potevo crederci. Avevamo lavorato assieme, ... Leggi su isaechia (Di sabato 9 luglio 2022) Ex concorrente del Gf Vip, Cristiano Malgioglio è molto di più di un ex. Dietro ai suoi look stravaganti, al suo essere un personaggio sopra le righe, si nasconde uno dei parolieri più famosi delladella musica italiana. Autore di molti testi, Malgioglio ha realizzato alcuni dei brani di maggior successo, apprezzati non solo dal pubblico, ma anche dalla critica. Di recente, ha rilasciato un’intensa intervista al Corriere della Sera, dove ha raccontato tanti aneddoti sul passato. In particolare, Cristiano Malgioglio ha voluto ricordare Raffaella Carrà, l’iconica artista scomparsa esattamente un anno fa: Pochi giorni prima che morisse mi aveva telefonato dicendomi: “Senti, mi devi fare un regalo: rimani come sei, perché quando arrivi tu la tv cambia colore”. Non capivo. Dieci giorni è morta: non potevo crederci. Avevamo lavorato assieme, ...

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip, amatissimo ex vippone rivela: “Ho una storia con un ragazzo di Istanbul” Intervista a cuore aperto al Corr… - mariatiriza : RT @Giovann45786011: È ufficiale: la settima edizione del Grande Fratello Vip parte da Lunedi 19 settembre in prima serata su #canale5 con… - FabiolaFabian19 : RT @Giovann45786011: È ufficiale: la settima edizione del Grande Fratello Vip parte da Lunedi 19 settembre in prima serata su #canale5 con… - martina_medica : RT @Giovann45786011: È ufficiale: la settima edizione del Grande Fratello Vip parte da Lunedi 19 settembre in prima serata su #canale5 con… - ThomasRawland2 : RT @Giovann45786011: È ufficiale: la settima edizione del Grande Fratello Vip parte da Lunedi 19 settembre in prima serata su #canale5 con… -