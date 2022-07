F1, George Russell: “Buon risultato merito della squadra! Domani avremo un ritmo importante” (Di sabato 9 luglio 2022) Quarto era e quarto è arrivato. George Russell chiude con fiducia al termine della Sprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacolori della Mercedes ha fatto probabilmente il massimo a sua disposizione, dato che il ritmo di Red Bull e Ferrari era impossibile da mantenere, ma ha saputo lasciare a debita distanza gli inseguitori. Un risultato soddisfacente e assolutamente non scontato ripensando alla giornata di ieri. Nel corso della Q3, infatti, entrambe le Frecce d’Argento sono finite a muro, con danni assortiti e per il team di Brackley il lavoro è stato notevole. Anzi, ha fatto notizia il fatto che la scuderia capeggiata da Toto Wolff abbia deciso di svolgere tutto il lavoro ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Quarto era e quarto è arrivato.chiude con fiducia al termineSprint Race del Gran Premio d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul tracciato del Red Bull Ring il portacoloriMercedes ha fatto probabilmente il massimo a sua disposizione, dato che ildi Red Bull e Ferrari era impossibile da mantenere, ma ha saputo lasciare a debita distanza gli inseguitori. Unsoddisfacente e assolutamente non scontato ripensando alla giornata di ieri. Nel corsoQ3, infatti, entrambe le Frecce d’Argento sono finite a muro, con danni assortiti e per il team di Brackley il lavoro è stato notevole. Anzi, ha fatto notizia il fatto che la scuderia capeggiata da Toto Wolff abbia deciso di svolgere tutto il lavoro ...

