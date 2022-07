Elly Schlein a La7 | “Persone in povertà assoluta triplicate? Welfare non è costo ma investimento sul futuro | servono politiche redistributive”

(Di sabato 9 luglio 2022) “I dati Istat sono drammatici. Quali soluzioni per uscirne? Dobbiamo iniziare a pensare che ilnon è unma unsl. E che”. A dirlo, ospite a In Onda, su La7, è stata la vicepresidente della Regione Emilia-Romagna,, che ha commentato i numeri diffusi dall’Istat, secondo cui dal 2005 leinsono. “Lasta toccando vette mai viste prima – ha detto – e il problema è che il rapporto ci mostra che esistono 5 milioni di lavoratori e di lavoratrici precari, invisibili, sfruttati. Anche chi lavora, nel nostro Paese, ...

il Resto del Carlino

... talk con speaker internazionali, momenti di networking con donne attive e di rilievo nel panorama politico italiano (comee altre). Sono inclusi tre giorni di residenza in una villa ..."Con queste risorse - sottolinea la vicepresidente della Regione con delega alla Cooperazione internazionale,- prosegue l'impegno della Regione Emilia - Romagna nel dare risposta all'... Bosco Integrale, oggi arriva la vicepresidente Elly Schlein