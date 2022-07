DIRETTA F1, GP Austria 2022 LIVE: Leclerc e Sainz svettano nella FP2! 3° Verstappen, dalle 16.30 la Sprint Race (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE! Appuntamento alla Sprint Race dalle 16.30. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.37 Settima e nona posizione per le Mercedes: George Russell ha ottenuto un crono a 0.630 dalla vetta, mentre Lewis Hamilton è distante 0.740. Entrambe le monoposto sono entrate in pista con ritardo, visti gli incidenti di ieri. 13.35 E’ calato il sipario sulla FP2 del GP d’Austria. Le due Ferrari di Carlos Sainz e di Charles Leclerc hanno ottenuto i migliori due tempi davanti all’olandese Max Verstappen su Red Bull. Tuttavia, l’orange ha messo in mostra un passo molto più costante dei due ferraristi e sembra davvero il naturale favorito ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.40 E’ tutto per questa! Appuntamento alla16.30. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.37 Settima e nona posizione per le Mercedes: George Russell ha ottenuto un crono a 0.630 dalla vetta, mentre Lewis Hamilton è distante 0.740. Entrambe le monoposto sono entrate in pista con ritardo, visti gli incidenti di ieri. 13.35 E’ calato il sipario sulla FP2 del GP d’. Le due Ferrari di Carlose di Charleshanno ottenuto i migliori due tempi davanti all’olandese Maxsu Red Bull. Tuttavia, l’orange ha messo in mostra un passo molto più costante dei due ferraristi e sembra davvero il naturale favorito ...

