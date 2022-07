(Di sabato 9 luglio 2022) Da quando è uscita dal Grande Fratello, la Casa più spiata d'Italia,è stata costantemente al centro del ciclone gossip. In un modo o nell'altro la bella brasiliana ha sempre fatto parlar ...

Pubblicità

andreastoolbox : #Dayane Mello, nuova frequentazione con un famoso rapper - Eliene27187169 : @daymelloreal DAYANE MELLO como sempre arrasando ???????????? - ThomasRawland2 : RT @isabel_1609: Dayane Mello ?? e l'amore per la sua piccola Sofia ???????? - 361_magazine : Dayane Mello ha ricevuto un regalo romantico. Non si conosce il mittente del gesto ma la modella ha tanto apprezzat… - Lokomotjv : RT @PietrinaPuddu: Buongiorno Mellos Auguro una serena giornata a Dayane Mello ?????? #Mellos -

Da quando è uscita dal Grande Fratello, la Casa più spiata d'Italia,è stata costantemente al centro del ciclone gossip. In un modo o nell'altro la bella brasiliana ha sempre fatto parlar di sè, numerosissi i flirt che le sono stati accostati. L'ultimo ...e Boro Boro stanno insieme Nuovi indizi sociale Boro Boro stanno insieme Da giorni ormai si vocifera che la modella ed ex gieffina e il trapper stiano insieme. Tutto è ...Dayane Mello ha ricevuto un regalo romantico. Non si conosce il mittente del gesto ma la modella ha tanto apprezzato ...Dayane Mello e Boro Boro stanno insieme Nuovi indizi social sembrano conferma che tra i due è iniziata una storia d'amore ...